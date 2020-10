Umweltschützer befürchten, dass der Brand am Kilimandscharo auf das Nachbarland Kenia übergreifen könnte.

Der Leiter einer Gruppe von Naturschutzgebieten an der Grenze zu Tansania sagte der Deutschen Presse-Agentur, man beobachte die Lage genau. Nach einer starken Regenzeit gebe es viel Vegetation in den keniaschen Naturschutzgebieten. Das Feuer könnte sich dort rasant ausbreiten.



Der Großbrand an der Südflanke des Kilimandscharo war am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und hat seitdem nach offiziellen Angaben rund 30 Quadratkilometer Heidefläche zerstört.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.