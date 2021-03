Der Präsident von Tansania, Magufuli, ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Magufuli sei in einem Krankenhaus in Daressalaam einem Herzleiden erlegen, an dem er seit einem Jahrzehnt gelitten habe, sagte Vizepräsidentin Hassan. Zuvor hatte es tagelang Spekulationen über den Gesundheitszustand des Präsidenten und eine mögliche Covid-19-Erkrankung gegeben.



Magufuli war erst im Oktober in einer von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentschaftswahl wiedergewählt worden. Er stand seit 2015 an der Spitze Tansanias. Menschenrechtler kritisierten zunehmende Beschränkungen von Presse- und Meinungsfreiheit sowie der Arbeit von Oppositionsgruppen.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.