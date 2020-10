Bei der Präsidentenwahl in Tansania ist Staatspräsident Magufuli nach offiziellen Ergebnissen im Amt bestätigt worden.

Wie die Wahlkommission in der Hauptstadt Daressalam mitteilte, erhielt Magufuli 84 Prozent der Stimmen. Sein stärkster Herausforderer, Oppositionsführer Lissu, erhielt demnach 13 Prozent. Die Abstimmung hatte am Mittwoch stattgefunden. Bereits vor Bekanntgabe der Ergebnisse hatte Lissu von Unregelmäßigkeiten gesprochen. Er rief zu friedlichen Protesten auf. Auch die US-Botschaft erklärte, es gebe ernsthafte Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Wahl.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.