In Tansania ist ein 57 Jahre altes Spitzmaulnashorn gestorben.

Wie die Verwaltung des Schutzgebiets Ngorongoro mitteilte, hat es länger gelebt als jedes andere Nashorn auf der Welt. Den Großteil seines Lebens habe das Tier in freier Wildbahn in dem Schutzgebiet im Norden Tansanias verbracht. Nashörner hätten in Gefangenschaft eine Lebenserwartung von bis zu 50 Jahren, in freier Wildbahn von bis zu 43 Jahren.



Spitzmaulnashörner wurden von der Weltnaturschutzunion als vom Aussterben bedroht eingestuft. Anfang des Monats wurde in einem Zoo in der Nähe von Bordeaux ein männliches Kalb geboren. Die meisten in Gefangenschaft lebenden Spitzmaulnashörner sind Weibchen. Nach Angaben des Zoos handelte es sich um das erste Spitzmaulnashorn, das im Rahmen eines europäischen Zuchtprogramms geboren wurde. Das Tier soll ebenfalls für die Zucht eingesetzt werden.