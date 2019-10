Menschenrechtsorganisationen beklagen eine zunehmende Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit in Tansania.

Amnesty International und "Human Rights Watch" legten in der Hauptstadt Daressalam zwei Studien vor. Demnach hat die Regierung seit dem Amtsantritt von Präsident Magafuli vor drei Jahren zahlreiche Gesetze erlassen, um gegen Journalisten, Oppositionsparteien und Nichtregierungsorganisationen vorzugehen. Drohungen, Razzien und Verhaftungen machten unabhängigen Journalismus unmöglich, heißt es in den Untersuchungen. In Tansania stehen im kommenden Jahr Präsidentschafts- und Parlamentswahlen an.



Für die Studien wurden Journalisten, Anwälte, Regierungsmitarbeiter und Diplomaten befragt und Gesetze und Gerichtsbeschlüsse ausgewertet.