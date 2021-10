Der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an den tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah.

Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Gurnah durchdringe die Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals von Flüchtlingen auf "kompromisslose und mitfühlende Weise", hieß es zur Begründung.



Nach der Unabhängigkeit und der gewalttätigen Revolution auf Sansibar floh er 1964 ins Exil nach Großbritannien. Zuletzt war er Professor für englische und postkoloniale Literaturen an der Universität von Kent. Er hat zehn Romane und eine Reihe von Kurzgeschichten veröffentlicht. Seine Muttersprache ist Swahili, er veröffentlicht auf Englisch. Zu seinen bekanntesten Romanen zählen "Das verlorene Paradies" und "Die Abtrünnigen". In England gilt Gurnah als einer der bekanntesten Autoren aus dem ehemaligen britischen Empire.



In seinen Romanen nimmt er immer wieder Bezug auf seine ehemalige Heimat und thematisiert die Kolonialherrschaft der Deutschen und Engländer auf Sansibar sowie die politische und ethnische Gewalt und die postkoloniale Ernüchterung, welche auf die Unabhängigkeit folgten.



Von 1901 bis 2020 wurden 113 Literaturnobelpreise an 117 Personen vergeben. Im vergangenen Jahr war die amerikanische Dichterin Louise Glück ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung ist mit rund 980.000 Euro dotiert.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.