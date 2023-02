Hunderte Menschen bei der Tanzdemo vor dem Brandenburger Tor in Berlin (Annette Riedl / dpa / Annette Riedl)

Anlass war der weltweite Aktionstag "One Billion Rising" - zu deutsch: "Eine Milliarde Frauen erhebt sich". Seit zehn Jahren wird am Valentinstag auf die weiblichen Opfer von männlicher Gewalt aufmerksam gemacht. Bei der größten Demonstration in Deutschland vor dem Brandenburger Tor in Berlin kamen mehrere hundert Menschen zusammen. Bundesfamilienministerin Paus sagte, hierzulande werde jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Solche Taten würden häufig als Beziehungstaten verharmlost, kritisierte die Grünen-Politikerin.

Nach Schätzungen der UNO ist weltweit jede dritte Frau von Gewalt betroffen - also etwa eine Milliarde. Bundesweit hatten die Veranstalter zu Aktionen in über 150 Städten aufgerufen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.