Wie aus einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg hervorgeht, arbeiteten 43 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit Branchentarifvertrag. Im Westen sei die Bindung mit 45 Prozent deutlich höher als im Osten mit 34 Prozent. Je größer ein Betrieb ist, um so höher ist der Anteil der Beschäftigten, die unter einen Branchentarifvertrag fallen. Besonders hoch ist er mit 79 Prozent im Bereich Öffentliche Verwaltung/Sozialversicherung.

