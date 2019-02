Vor Beginn der dritten Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst der Länder soll es in dieser Woche flächendeckende Warnstreiks geben.

Für heute haben die Gewerkschaften die Tarifbeschäftigten in Baden-Württemberg und Hamburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch die Unikliniken in Nordrhein-Westfalen sollen bestreikt werden. Am Dienstag folgen laut Verdi unter anderem landesweite Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin. Am Mittwoch seien Niedersachsen und Bremen an der Reihe, heißt es. Verdi-Chef Bsirske hält eine weitere Zuspitzung des Tarifkonflikts für möglich. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, eine schnelle Einigung sei nicht in Sicht, beide Seiten lägen noch weit auseinander.



Ab Donnerstag wollen die Tarifparteien wieder verhandeln. Verdi und der Beamtenbund fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Gespräche betreffen 800.000 Angestellte von 15 Ländern, Hessen ist nicht beteiligt.