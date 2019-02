In der Stahlindustrie könnte es von der kommenden Woche an in mehreren Bundesländern Warnstreiks geben.

Nach Angaben der IG Metall haben die Arbeitgeber auch in der dritten Runde in Düsseldorf kein Angebot vorgelegt. Verhandlungen ergäben daher derzeit keinen Sinn, erklärte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Giesler. Er werde der Tarifkommission empfehlen, zu Warnstreiks aufzurufen.



Die Verhandlungen betreffen 72.000 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und die Einführung eines Urlaubsgelds von 1.800 Euro. Dieses soll auf Wunsch der Beschäftigten in freie Tage umgewandelt werden können. Ein Sprecher der Arbeitgeber sagte, man sei grundsätzlich bereit, darüber zu reden. Es müssten aber noch viele Details geklärt werden.



Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Februar.