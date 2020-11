In der Tarifrunde für die Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie will die Gewerkschaft bis zu vier Prozent mehr Geld fordern.

Das erklärte der Erste Vorsitzende der IG Metall, Hofmann, in Frankfurt am Main. Das Geld könne auch zum Teillohnausgleich genutzt werden bei einer auf vier Tage verkürzten Arbeitswoche. Die Empfehlung ist noch nicht die endgültige Forderung. Diese wird morgen in einer Woche in den regionalen Tarifkommissionen und später vom Vorstand abschließend beschlossen. Erste Beratungen mit den Arbeitgebern soll es Mitte des kommenden Monats geben. Verhandelt wird für 3,8 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie.

