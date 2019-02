In der Stahlindustrie wird es ab Montag Warnstreiks geben.

Das habe die Tarifkommission einstimmig beschlossen, teilte ein Sprecher der IG Metall mit. Zunächst werde bei Thyssenkrupp in Dortmund vorübergehend die Arbeit niedergelegt. In den nächsten zwei Wochen solle es weitere Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen und Hessen geben. IG-Metall-Verhandlungsführer Giesler erklärte, die Verärgerung über die Verweigerungshaltung der Arbeitgeber sei groß.



Bei den Tarifverhandlungen geht es um 72.000 Beschäftigte. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und die Einführung eines Urlaubsgelds von 1.800 Euro. Dieses soll auf Wunsch der Beschäftigten in freie Tage umgewandelt werden können. Die Arbeitgeber haben bislang nach Gewerkschaftsangaben kein Angebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 18. Februar.