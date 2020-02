Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des Onlinehändlers Amazon zu einem weiteren Streik aufgerufen.

Die Arbeitsniederlegungen am Standort Leipzig sollen bis morgen Abend andauern. Die Gewerkschaft fordert seit mehreren Jahren, dass die Amazon-Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den Versandhandel bezahlt werden. Das Unternehmen ist seit diesem Jahr Mitglied im Arbeitgeberverband für den Einzelhandel, will aber weiter keinen Tarifvertrag anwenden. Amazon beschäftigt in Deutschland nach eigenen Angaben 13.000 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.