Nach den jüngsten Streiks bei der Bahn hat die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände Änderungen beim Tarifeinheitsgesetz gefordert.

BDA-Präsident Dulger sagte, der Streik der Lokführergewerkschaft GDL habe mit der Umsetzung von Lohnforderungen nichts mehr zu tun gehabt. Die GDL ringe um die Vorreiterstellung in einem großen Unternehmen und lege dafür das ganze Land lahm. Er sehe daher Bedarf, das Gesetz nachzuschärfen.



Nach dem 2015 verabschiedeten Tarifeinheitsgesetz soll bei zwei Gewerkschaften in einem Betrieb nur der Tarifvertrag der größeren Arbeitnehmervertretung angewendet werden. Die Lokführergewerkschaft GDL sieht sich in einem scharfen Wettstreit mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.