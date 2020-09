Die Beschäftigten der Deutschen Bahn bekommen ab dem 1. Januar 2022 1,5 Prozent mehr Geld.

Darauf hat sich der Konzern mit der Gewerkschaft EVG geeinigt, wie beide Seiten mitteilten. Der Tarifvertrag läuft von März kommenden Jahres bis Ende Februar 2023 und schließt für diese Zeit betriebsbedingte Kündigungen aus. Außerdem verpflichtet sich die Bahn, in den nächsten beiden Jahren jeweils 18.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Personalvorstand Seiler sprach von einem Abschluss mit Augenmaß. Er sei ein besonderes Zeichen der Verantwortung in Zeiten der Corona-Pandemie. Der designierte EVG-Vorsitzende Hommel erklärte, der Gewerkschaft sei es wichtig gewesen, in schwierigen Zeiten einen drohenden Stellenabbau zu verhindern.

