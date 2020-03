Beschäftigte in Schnellrestaurants bekommen ab dem 1. Juli mehr Geld.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und der Bundesverband der Systemgastronomie einigten sich auf Lohnerhöhungen für die kommenden drei Jahre. Zusammengenommen geht um einer Steigerung von fast 28 Prozent. In der untersten Tarifgruppe wird der Stundenlohn in einem ersten Schritt von bislang 9,35 Euro auf 10 Euro erhöht. In drei Jahren soll er bei 11,80 Euro liegen.



In der Branche sind rund 120.000 Menschen beschäftigt, etwa die Hälfte von ihnen arbeitet bei McDonalds. Die Tarifeinigung wurde in einem Schlichtungsverfahren erzielt.