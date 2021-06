Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL starten einen neuen Versuch zur Lösung des monatelangen Tarifkonflikts.

Zum Auftakt der vierten Gesprächsrunde in Berlin sagte Personalvorstand Seiler, er sehe "Lösungsmöglichkeiten". Die Gewerkschaft müsse dazu ihre Drohungen einstellen und zu solidarischen Lösungen beitragen, um die Corona-Schäden zu bewältigen, verlangte Seiler. Die GDL hatte zuletzt ein Angebot der Bahn als nicht verhandlungsfähig abgelehnt. Sie fordert für die Lokführer eine Lohnsteigerung in der Höhe des Öffentlichen Dienstes. Dort hatten die Tarifparteien im Herbst ein Plus von 3,2 Prozent vereinbart.



Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hatte sich die Bahn zuletzt auf 1,5 Prozent mehr Gehalt geeinigt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 07.06.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 02.06.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 04.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Delta-Variante? (Stand: 06.06.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.