Im eskalierenden Tarifkonflikt ruft die Deutsche Bahn die Lokführergewerkschaft GDL zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.

Die Pandemie habe das Unternehmen hart getroffen und "horrende Schäden" hinterlassen, sagte Personalvorstand Seiler der "Süddeutschen Zeitung". Allein in diesem Jahr drohe der Bahn ein Verlust von zwei Milliarden Euro, so dass ein Streik den Konzern zu einem verheerenden Zeitpunkt träfe. Seiler betonte, das Management sei zu Zugeständnissen bereit, so dass immer noch Lösungen gefunden werden könnten. Die Lokführergewerkschaft hatte die Tarifgespräche Anfang Juni für gescheitert erklärt. Das Ergebnis einer Urabstimmung über Streiks sollen nach dem Wochenende ausgezählt werden.



Zuletzt hatte der GDL-Vorsitzende Weselsky von einer großen Beteiligung gesprochen und betont, er erwarte ein klares "Ja" zu einem Arbeitskampf.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.