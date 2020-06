Im Tarifkonflikt mit dem Versandhändler Amazon haben hunderte Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt.

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, wurde mit Beginn der Nachtschicht unter anderem in Bad Hersfeld, Koblenz, Werne und Rheinberg ein 48-stündiger Streik gestartet. In Rheinberg seien seien 400 bis 450 Beschäftigte in den Ausstand getreten, heißt es. Bei den anderen Standorten sei noch nicht abzusehen, wie viele sich beteiligten. Bundesweit hat Amazon 13 Logistikstandorte mit rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.



Die Gewerkschaft fordert den Abschluss eines Tarifvertrags, um den Gesundheitsschutz abzusichern. Außerdem drängt sie in dem seit mehr als sieben Jahren andauernden Konflikt auf die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels.