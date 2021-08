Kurz vor einem weiteren geplanten Streik im Personenverkehr der Deutschen Bahn kommt Bewegung in den Tarifkonflikt. Das Unternehmen bietet der Lokführergewerkschaft GDL nun zusätzlich eine Corona-Prämie an. Personalvorstand Seiler erklärte, damit komme man einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen.

Damit gebe es keinen Grund mehr für die Arbeitehmervertreter, weitere Verhandlungen abzulehnen, betonte der Unternehmensvertreter: "Jetzt liegt es nur an der GDL." Die Lokführergewerkschaft hatte unter anderem eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro gefordert. Das zusätzliche Geld solle für das laufende Jahr ausgezahlt werden, kündigte der Bahnsprecher nun an - allerdings machte er keine Angaben über die Höhe der geplanten Prämie.

Streik im Güterverkehr läuft bereits

Seit gestern bestreikt die GDL zum zweiten Mal in diesem Monat den Güterverkehr, ab morgen soll der Streik außerdem erneut auf den Personenverkehr ausgeweitet werden. Im Tarifkonflikt stehen neben der Corona-Prämie auch noch eine grundsätzliche Erhöhung von Lohn und Gehalt zur Debatte. Außerdem geht es um die Laufzeit des Tarifvertrags und um die Altersvorsorge.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.