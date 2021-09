Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL gibt es offenbar Bewegung. Beide Seiten kündigten für den Vormittag in Berlin eine gemeinsame Pressekonferenz an, bei der sie sich zum Stand der Verhandlungen äußern wollen. In den vergangenen Tagen hätten intensive Gespräche stattgefunden, hieß es.

Details sind noch nicht bekannt. Die Bahn war den Lokführern am Wochenende entgegengekommen und hatte eine zusätzliche Entgeltkomponente in Aussicht gestellt. Zuvor hatte die GDL dreimal den Bahnverkehr bestreikt, zuletzt fast eine Woche lang.



An der Pressekonferenz von Bahn-Personalvorstand Seiler und GDL-Chef Weselsky nehmen auch die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Weil und Günther, teil. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Bundesländer in dem Konflikt womöglich eine Art Mediation übernehmen. Eine Schlichtung zwischen der Bahn und der GDL war im Herbst 2020 gescheitert.



Thüringens Ministerpräsident Ramelow (Die Linke) rechnet mit einer Lösung des Tarifkonflikts. Er hatte selbst 2015 und 2017 als Schlichter bei der Bahn an einer Lösung mitgearbeitet. Ramelow schrieb bei Twitter, um 10.30 Uhr werde es Ergebnisse geben, und zwei Kollegen von ihm hätten eine wirklich gute Arbeit gemacht.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.