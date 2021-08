Nach dem Ende des Lokführerstreiks geht die politische Diskussion über den Tarifstreit weiter.

Die FDP forderte eine Schlichtung zwischen der Bahn und der Gewerkschaft GDL. Der verkehrspolitische Sprecher der Partei, Luksic, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, der Streik habe Deutschland quasi für zwei Tage lahmgelegt. Eine möglichst schnelle und faire Lösung sei im Interesse aller.



Die Grünen warfen der Großen Koalition eine Mitschuld an der Verschärfung des Streits vor und verlangten eine Abschaffung des Tarifeinheitsgesetzes. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Gelbhaar, meinte, es sei völlig unverständlich, dass die SPD an dem unsäglichen Gesetz festhalte. Der SPD-Verkehrspolitiker Schopf erklärte, das grundlegende Problem des Konfliktes liege im Konkurrenzkampf der beiden Bahngewerkschaften EVG und GDL. Letztere schlage aufgrund ihrer geringeren Mitgliederzahlen immer lautere Töne an. Die Bahn solle deshalb erwägen, das Tarifeinheitsgesetz nicht anzuwenden, so Schopf.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.