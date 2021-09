Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und der Deutschen Bahn hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Müller die Politik zur Zurückhaltung aufgerufen.

Die Auseinandersetzung verlaufe hart und bitter, sagte Müller im Deutschlandfunk. Es sei aber Sache der Tarifpartner, den Konflikt auszuräumen. Allgemein sei der Arbeitskampf für das Betriebsklima innerhalb der Deutschen Bahn belastend. Von daher sei eine baldige Einigung zu begrüßen.



Die Lokführer streiken heute zum dritten Mal in diesem Tarifkonflikt. Ab 17 Uhr sind die Beschäftigten im Güterverkehr der Deutschen Bahn aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Von der kommenden Nacht an soll dann auch der Personenverkehr bestreikt werden. Der Ausstand endet in der kommenden Woche in der Nacht auf Dienstag.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.