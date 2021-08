Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen weiteren Streik bei der Bahn angekündigt, der diesmal fast eine Woche dauern soll. Nach Angaben von GDL-Chef Weselsky beginnt der Ausstand am Mittwoch um 17 Uhr zunächst im Güterverkehr, am Donnerstag um 2 Uhr dann auch im Personenverkehr. Das Ende setzte die GDL für den 7. September um 2 Uhr an. An der diesemal besonders langen Streikdauer entzündete sich umgehend erhebliche Kritik.

Das sei eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die man durchführe, sagte Weselsky. Er begründete dies mit einer Blockadehaltung der Bahn-Manager.



DB-Personalvorstand Seiler nannte den Streik der GDL völlig überzogen. Ein Streik in dieser Länge sei durch nichts gerechtfertigt, betonte er in einer Stellungnahme. Die Bahn habe zwei Angebote vorgelegt und zuletzt auch eine Corona-Prämie angeboten. Auf all dies sei die Gewerkschaft nicht eingegangen. Seiler appellierte an die GDL, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wegen der zu erwartenden Zugausfälle kündigte die Bahn einen Ersatzfahrplan an.



Auch der Fahrgastverband Pro Bahn kritisierte die lange Streikdauer. Damit schade die GDL dem Ruf der Eisenbahn und der angestrebten Verkehrswende, sagte der Ehrenvorsitzende des Vereins, Naumann.

