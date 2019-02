Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund planen für die kommenden Wochen bundesweite Warnstreiks. Verdi-Chef Bsirske sagte in Potsdam nach der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes der Länder, es gebe in zentralen Fragen überhaupt keine Annäherung.

Deshalb werde es in allen Bundesländern zu Arbeitsniederlegungen, etwa in der Steuerverwaltung, bei Lehrkräften und in Unikliniken geben.



Die Gewerkschaften verlangen für die rund 800.000 Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst der Länder sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro im Monat.