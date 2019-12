Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa wollen die Flugbegleiter die Tochtergesellschaft Germanwings über Silvester und Neujahr bestreiken.

Wie die Gewerkschaft Ufo mitteilte, soll der Ausstand in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr beginnen und dann drei volle Tage andauern. Die Lufthansa hatte bereits im Vorfeld kritisiert, getroffen würden insbesondere Reisende, die über die Feiertage ihre Familien besuchten. Zudem trügen Ausstände nicht zur Lösung des Konflikts bei. Schon vor Weihnachten hatten die Flugbegleiter mit neuen Streiks gedroht. Mehrere Schlichtungsversuche am vergangenen Wochenende sowie an den Feiertagen hatte Ufo als nicht erfolgreich bewertet. Im Kern geht es bei der Auseinandersetzung um höhere Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter. Darüber hinaus gilt das Verhältnis der Verhandlungspartner seit Monaten als zerrüttet.



Als Schlichter in dem Konflikt fungieren der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Platzeck von der SPD.