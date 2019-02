Im Tarifkonflikt in der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall für heute zu Warnstreiks aufgerufen.

Den Auftakt sollen Mitarbeiter des ThyssenKrupp-Werks in Dortmund machen. Für die kommenden Tage sind Arbeitsniederlegungen an weiteren Orten in Nordrhein-Westfalen sowie in Niedersachsen und Bremen geplant.



Drei Verhandlungsrunden zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern waren ohne Ergebnis geblieben. Die IG Metall verlangt sechs Prozent mehr Geld. Außerdem will sie ein Urlaubsgeld einführen, das auf Wunsch in freie Tage umgewandelt werden kann. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt.