Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen haben im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst ein erstes Angebot vorgelegt. Es umfasst insgesamt 3,5 Prozent, verteilt auf drei Jahre. Die Gewerkschaften lehnten den Vorschlag umgehend ab.

Die vorgesehene Lohnsteigerung sei unzureichend, erklärten die Verhandlungsführer von Verdi und dbb Beamtenbund, Werneke und Silberbach. Die Gewerkschaften fordern ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat für Erzieherinnen und Erzieher, Busfahrer, Müllwerker, Rathausmitarbeiter und zahlreiche andere Angestellte.



Wegen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden auch in der nächsten Woche in vielen Städten Nordrhein-Westfalens keine Busse und Bahnen fahren. Die Gewerkschaft Verdi rief zu ganztägigen Warnstreiks am Montag und Dienstag auf.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.