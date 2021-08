Die Lokführergewerkschaft GDL hält trotz der angebotenen Corona-Prämie an ihrem geplanten Streik bei der Deutschen Bahn fest. Damit müssen sich Fahrgäste morgen und übermorgen auf erhebliche Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr einstellen. Die Gewerkschaft wirft der Bahn ein "Scheinangebot" vor.

Auch die S-Bahn in Berlin ist davon betroffen. Die Arbeitsniederlegungen beginnen um zwei Uhr heute Nacht. GDL-Chef Weselsky sagte dazu, die Offerte sei das Papier nicht wert, auf dem sie stehe. In Wahrheit habe sich der Bahnvorstand keinen Millimeter bewegt. Weselsky forderte ein konkretes Angebot, nicht wie er sagte, das "In-Aussicht-Stellen" eines Angebots.



Die Deutsche Bahn hatte den Lokführern eine Corona-Prämie angeboten und im Gegenzug ein Ende der Streiks gefordert. "Wir kommen nicht mit leeren Händen an den Verhandlungstisch", sagte Personalvorstand Martin Seiler und sprach von einem starken Signal. "Es gibt also keinerlei Grund, jetzt nach dem gestrigen Streik im Güterverkehr morgen und übermorgen im Personenverkehr zu streiken." Eine konkrete Höhe für die angebotene Sonderzahlung nannte er allerdings Seidel nicht.



Die Gewerkschaft hatte eine Corona-Prämie von 600 Euro verlangt. Die von der Gewerkschaft geforderten 3,2 Prozent Lohnerhöhung will die Bahn nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024. Beobachter sehen indes auch einen Zusammenhang mit dem Konflikt der GDL mit der konkurrierenden Eisenbahnergewerkschaft EVG. Die GDL hatte am Freitag neue Streiks im Personenverkehr ab Montagmorgen angekündigt. Sie sollen am Mittwoch beendet werden. Die Lokführer hatten auch angekündigt, im Güterverkehr bereits ab Samstagnachmittag die Arbeit niederzulegen.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.