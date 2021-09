Bahn-Reisende und Pendler müssen sich auch heute auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen.

Die Lokführergewerkschaft GDL setzt ihren am Mittwoch begonnenen bundesweiten Streik fort. Erst am frühen Dienstagmorgen soll die mittlerweile dritte Streikrunde im laufenden Tarifkonflikt enden. Der Schwerpunkt des Arbeitskampfes liege weiter in den ostdeutschen Bundesländern sowie in einigen Metropolregionen, erklärte ein Sprecher der Bahn. Wegen des Lokführerstreiks war es auch gestern zu vielen Beeinträchtigungen gekommen. Nach Unternehmensangaben waren rund 70 Prozent der Züge im Fernverkehr und etwa 60 Prozent im Nahverkehr von Ausfällen oder Verspätungen betroffen.



Die Lokführergewerkschaft GDL will mit dem erneuten Ausstand mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder durchsetzen. Eine Rolle spielt auch die Konkurrenz zur deutlich größeren Gewerkschaft EVG.

