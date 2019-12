Im Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO haben die Schlichter mit neuen Gesprächen begonnen.

Der frühere Leiter der Bundesagentur für Arbeit, Weise, und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Platzeck kamen in Frankfurt am Main mit Vertretern der beiden Tarifparteien zusammen. Zunächst soll dabei der Umfang der Themen für eine Schlichtung festgelegt werden.



UFO hat für den Fall eines Scheiterns weitere Streiks angekündigt. Diese könnten die Lufthansa selbst und auch ihre vier Tochtergesellschaften betreffen. Zuletzt hatten sich die Konfliktparteien am vergangenen Mittwoch mit den Schlichtern beraten. Im Kern geht es bei der Auseinandersetzung um höhere Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter.