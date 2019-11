Kunden der Lufthansa können aufatmen: Bei der Fluglinie sind weitere Streiks vorerst abgewendet. Das Unternehmen und die Flugbegleitergewerkschaft UFO verständigten sich in ihrem Tarifstreit auf die Aufnahme einer Schlichtung, wie beide Seiten bekanntgaben.

Lufthansa und Ufo hatten mehrere Tage lang verhandelt. Details sollen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Ufo hatte in der vergangenen Woche zwei Tage lang die Lufthansa-Kerngesellschaft bestreikt. Insgesamt 1.500 Flüge wurden gestrichen, 200.000 Passagiere waren betroffen.



In dem Tarifkonflikt geht es im Kern um höhere Gehälter und um die Stellung der Gewerkschaft. Die Lufthansa hatte Verhandlungen mit Ufo monatelang verweigert und argumentiert, der durch einen internen Machtkampf geschrumpfte Ufo-Vorstand sei nicht vertretungsberechtigt.