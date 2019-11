Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will heute darüber informieren, wie es im Tarifkonflikt bei der Lufthansa weitergeht.

Beide Seiten hatten gestern an einem geheim gehaltenen Ort über eine mögliche Schlichtung beraten und Stillschweigen vereinbart. Ufo hatte am Donnerstag und Freitag die Lufthansa-Kerngesellschaft bestreikt. Insgesamt 1.500 Flüge wurden gestrichen, 200.000 Passagiere waren betroffen. - In dem Tarifkonflikt geht es im Kern um höhere Gehälter und die Stellung der Gewerkschaft Ufo.