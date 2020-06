Im langjährigen Tarifkonflikt mit dem Online-Handelskonzern Amazon hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland zum Streik aufgerufen.

Die Arbeitsniederlegungen in Leipzig, Bad Hersfeld, Rheinberg, Werne und Koblenz sollen mit der kommenden Nachtschicht beginnen und mindestens 48 Stunden dauern, wie die Gewerkschaft mitteilte.



Verdi fordert den Abschluss eines Tarifvertrags für - Zitat - "Gute und gesunde Arbeit". Damit sollen unter anderem der Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Beschäftigten garantiert werden. Außerdem verlangt die Gewerkschaft, dass für die Mitarbeiter in den deutschen Amazon-Versandzentren tarifliche Regelungen gelten, wie sie im Einzel-und Versandhandel üblich sind. Der Konzern richtet sich bislang nach Vereinbarungen der Logistikbranche, in der weniger bezahlt wird. Der Tarifkonflikt bei Amazon dauert bereits seit 2013 an.