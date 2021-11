Warnstreiks gab es auch an der Uniklinik Düsseldorf. (Mona Wenisch/dpa)

Gewerkschaftsvertreter von verdi und Deutschen Beamtenbund dbb setzen sich am Nachmittag mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder in Potsdam zusammen. Der dbb dringt vor allem auf Einkommensverbesserungen im Gesundheitswesen. Die Beschäftigten dort seien frustriert, dass die Abwanderungstendenzen ständig zunähmen, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Silberbach der Deutschen Presse-Agentur. Er warf der Tarifgemeinschaft vor, nichts gegen den Gesundheits- und Pflegenotstand in Deutschland zu tun. Unter anderem an Unikliniken, Schulen und Kitas hatte es in den vergangenen Tagen Warnstreiks gegeben. Die dritte Verhandlungsrunde für bundesweit mehr als 800.000 Beschäftigte soll zunächst bis Sonntag Abend gehen.

