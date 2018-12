Bundesweite Warnstreiks bei der Deutschen Bahn haben heute früh zu ersten Einschränkungen im Zugverkehr geführt. Nach Angaben des Konzerns ist der Fernverkehr in Bayern eingestellt. Auch im Südwesten gebe es massive Einschränkungen. Grund ist ein Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft EVG.

Wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte, fahren derzeit keine Fernverkehrszüge von und nach München, aber auch der Regionalverkehr in Bayern ist von den Warnstreiks betroffen. Im Südwesten ist der Bahnverkehr am Knoten Mannheim eingeschränkt, außerdem wichtige Strecken wie die zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Der Konzern weist allerdings darauf hin, dass der Warnstreik Auswirkungen auf den Bahnverkehr in ganz Deutschland haben wird.



Die Bahn-Gewerkschaft EVG hatte Arbeitsniederlegungen im Fern- und Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen angekündigt, aber keine Schwerpunkte genannt. Der Ausstand begann bereits um vier Uhr heute früh und soll um neun Uhr enden. Die Folgen - Verspätungen und Ausfälle - dürften aber bis zum Nachmittag zu spüren sein.



Die Deutsche Bahn kritisierte den Warnstreik als völlig unnötig. Sie empfahl Reisenden, nach Möglichkeit auf den Dienstag auszuweichen. Auch für heute gebuchte Sparpreistickets mit Zugbindung würden dann noch gelten.



Die EVG hatte am Samstag die seit zwei Monaten laufenden Tarifverhandlungen abgebrochen. Die Gewerkschaft fordert 7,5 Prozent mehr Geld, die Bahn hat nach eigenen Angaben insgesamt sieben Prozent angeboten.