In der nordrhein-westfälischen Stahlindustrie haben sich nach Gewerkschaftsangaben heute 1.400 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt.

Die größte Aktion habe es bei Thyssen Krupp Steel in Bochum gegeben, erklärte die IG Metall. Insgesamt seien neun Betriebe betroffen gewesen. Es war der zweite Warnstreiktag, morgen sind weitere Aktionen unter anderem in Duisburg vorgesehen.



Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Lohn für insgesamt mehr als 70.000 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen. Zudem will die Gewerkschaft ein neues Urlaubsgeld erstreiten, das wahlweise in freie Tage umgewandelt werden kann. Die Arbeitgeber lehnen das ab und haben noch kein Angebot vorgelegt.