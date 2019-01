An drei großen deutschen Flughäfen ist das Sicherheitspersonal in den Warnstreik getreten.

Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigten in der Abfertigung und an den Kontrollpunkten zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart auf. Das hat Folgen für zehntausende Passagiere. Zahlreiche Flüge werden nur mit Verspätung ankommen oder starten, viele werden ganz gestrichen. Der Flughafen Düsseldorf hat bereits 350 der 570 geplanten Starts und Landungen annulliert, in Köln/Bonn sind es 130 der insgesamt knapp 200 geplanten Verbindungen, und etwa genau so viele Flugverbindungen von und nach Stuttgart sind inzwischen ebenfalls gestrichen.



Die Fluggesellschaft TUI fly verlegt etliche der für heute geplanten Abflüge nach Paderborn-Lippstadt. Eurowings geht von weitreichenden Folgen für den gesamten innerdeutschen und europäischen Flugverkehr aus und rät den Passagieren, frühzeitig zum Flughafen aufzubrechen und auch das Handgepäck aufzugeben, um damit die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen zu verringern.



Verdi fordert eine Bezahlung von bundesweit 20 Euro pro Stunde für die rund 23.000 Beschäftigten der Sicherheitsunternehmen. Die Flughafenbetreiber und Arbeitgeber-Vertreter lehnen dies als unrealistisch ab.