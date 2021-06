Wegen eines Tarifkonflikts finden im nordrhein-westfälischen Einzelhandel heute Warnstreiks statt.

Die Gewerkschaft Verdi kündigte in der Nacht Arbeitsniederlegungen in zahlreichen Städten an - darunter Köln, Düsseldorf, Bonn, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen und Essen. Schwerpunkt sind demnach die Innenstädte sowie Filialen der Möbelhauskette Ikea. In Dortmund ist zudem eine zentrale Kundgebung geplant. Verdi fordert 4,5 Prozent mehr Geld und begründet dies unter anderem mit Einbußen der Beschäftigten in der Corona-Krise, in der viele dennoch mit hohem Einsatz neue Konzepte wie Click & Collect umgesetzt oder trotz Sorge vor einer Infektion weiter gearbeitet hätten. Der Handelsverband NRW hält die Forderung für überzogen und will Erhöhungen davon abhängig machen, wie stark die jeweiligen Unternehmen unter der Pandemie gelitten hätten.



Am kommenden Dienstag sollen die Verhandlungen für die rund 700.000 Beschäftigten fortgesetzt werden.

