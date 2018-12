Bei der Deutschen Bahn drohen ab kommender Woche Warnstreiks und damit Zugausfälle. Die Tarifgespräche mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft sind am Vormittag ergebnislos abgebrochen worden.

Warnstreiks würden nun unweigerlich die Folge sein, kündigte die EVG an. Reisende müssten schon zu Beginn der kommenden Woche mit Zugausfällen rechnen.



Bahn und Gewerkschaft hatten die ganze Nacht über in Hannover verhandelt. Gescheitert sind die Gespräche, weil sich beide Seiten nicht auf höhere Einkommen einigen konnten. Die EVG fordert unter anderem 7,5 Prozent mehr Geld. Sie hatte schon im Vorfeld mit "weiterreichenden Aktionen" gedroht, sollte in der laufenden Runde keine Einigung gelingen. Die EVG vertritt rund 160.000 Beschäftigte.



Die Bahn verhandelt parallel auch mit der kleineren Lokführergewerkschaft GDL über höhere Einkommen. Auch hier steht eine 7,5 Prozent-Forderung im Raum. Die Gespräche mit der GDL sollen am nächsten Dienstag weitergehen.