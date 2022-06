Tarifverhandlungen bei der Lufthansa. (dpa)

Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Abend in Frankfurt am Main mit. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 13. Juli 2022 in Hamburg angesetzt. Verdi fordert 9,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt und verweist auf die hohe Arbeitsverdichtung, die hohe Inflation und den dreijährigen Verzicht auf Gehaltserhöhungen. Die Gewerkschaft will zudem, dass sich alle Stundenlöhne deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn absetzen.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.