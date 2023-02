Öffentlicher Dienst

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) (Moritz Frankenberg / dpa)

Die Gespräche wurden in kleinen Gruppen bis in die Nacht vorbereitet.

Von Seiten der Gewerkschaften hieß es, die Arbeitgeber hätten noch immer kein Angebot vorgelegt. Bundesinnenministerin Faeser kündigte am Rande der Tarifrunde an, sie werde sich für ein Arbeitgeberangebot einsetzen, müsse jedoch Rücksicht auf die Kommunen nehmen.

Die Gewerkschaften verlangen eine Steigerung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite lehnt die Forderung jedoch als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

