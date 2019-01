Die Gewerkschaft Verdi erwartet schwierige Tarifverhandlungen für die privaten und öffentlichen Banken mit den Arbeitgebern.

Das letzte Ergebnis aus dem Jahr 2016 sei nicht zufriedenstellend gewesen, erklärte ein Sprecher in Frankfurt am Main. Daher sei die Gewerkschaft entschlossen, einen Abschluss in dieser Form nicht wieder zu machen. Verdi verlangt sechs Prozent mehr Geld für die etwa 200.000 Beschäftigten der Branche. Verhandelt werden soll ab dem 15. Februar. Der Auftakt ist in Berlin.