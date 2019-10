Der neue Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Werneke, sieht in den anstehenden Tarifrunden keinen Anlass für Lohnzurückhaltung.

Dass es trotz der stagnierenden Wirtschaft bislang nicht zu einer wirklichen Krise gekommen sei, liege daran, dass die Kaufkraft hoch sei, sagte Werneke im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Dies sei den guten Tarifabschlüssen der vergangenen Monate zu verdanken. Wenn man die gute Lohnentwicklung in Deutschland nicht fortführe, werde das die Krise eher verschärfen.



Kritik übte Werneke an der Haushaltspolitik der Bundesregierung. Verdi trete dafür ein, vom - Zitat - "Unsinn der Schwarzen Null" Abstand zu nehmen und zu investieren. Dass selbst beim Klimaschutz eine Neuverschuldung nicht in Kauf genommen werde, halte er für einen großen Fehler.



Werneke war vor zehn Tagen als Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Bsirske an die Spitze von Verdi gewählt worden.



Das Interview der Woche können Sie am Sonntag um 11.05 Uhr im Deutschlandfunk hören.