Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn verhandeln Vertreter des Unternehmens in Frankfurt am Main wieder mit der Lokführergewerkschaft GDL.

Mit der konkurrierenden Eisenbahnergewerkschaft EVG hat die Bahn im Dezember eine Einigung erzielt. Sie sieht Lohnerhöhungen von 3,5 Prozent und in einem weiteren Schritt von 2,6 Prozent sowie eine Einmalzahlung von 1.000 Euro vor. Die Bahn will mit beiden Gewerkschaften ähnliche Verträge abschließen. Die GDL hatte in der laufenden Tarifrunde die Verhandlungen für gescheitert erklärt, willigte aber nach einem neuen Angebot der Arbeitgeber in neue Gespräche ein. GDL-Chef Weselsky sagte im SWR-Hörfunk, er gehe optimistisch in die Verhandlungen. Man habe aber heute ein gutes Stück Arbeit vor sich.