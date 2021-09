Die Deutsche Bahn will der Lokführergewerkschaft GDL bis zum Wochenende ein neues Tarifangebot vorlegen.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf beide Seiten. Ziel sei es, bald mit der Gewerkschaft Lösungen zu finden. Zuvor hatte die GDL von der Bahn ein Angebot bis Anfang kommender Woche verlangt. Andernfalls werde man von Montag an den nächsten Streik vorbereiten, kündigte die Gewerkschaft an. Die GDL hatte ihren dritten und bisher längsten Streik in dieser Tarifrunde am Dienstag nach fünf Tagen beendet. Die Bahn hatte vergangene Woche noch kurz vor Streikbeginn versucht, den Arbeitskampf mit einem neuen Angebot zu verhindern. Nachdem die GDL dies abgelehnt hatte, wollte die Bahn den Ausstand gerichtlich als unverhältnismäßig untersagen lassen. Damit scheiterte sie allerdings.

