Der Notfallplan der Deutschen Bahn während des Lokführerstreiks läuft laut dem Konzern stabil.

Im Fernverkehr kämen mehr Züge als im ersten GDL-Streik zum Einsatz, teilte die Bahn mit. Anstatt der zuvor angekündigten 25 Prozent will das Unternehmen heute demnach rund 30 Prozent der sonst üblichen Zugfahrten auf die Schiene bringen. Im Regional- und S-Bahnverkehr seien wie angekündigt 40 Prozent der Züge unterwegs. Hier schwanke jedoch die Anzahl der angebotenen Züge je nach Region stark.



Der erneute Streik im Personenverkehr begann am frühen Morgen. Gestern hatte die Bahn Verhandlungen über eine Corona-Prämie angeboten. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Weselsky, wies das als "Nebelkerze" zurück, weil das Unternehmen keine konkrete Höhe der Zahlung genannt hatte. Die GDL fordert wegen der Pandemie 600 Euro für die Beschäftigten, außerdem eine grundsätzliche Lohnerhöhung von 3,2 Prozent.



Bundesverkehrsminister Scheuer rief beide Seiten erneut auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.