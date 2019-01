Im Tarifstreit bei der Geldtransport-Branche haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi auf deutliche Lohnerhöhungen für die rund 12.000 Beschäftigten geeinigt.

Wie beide Seiten mitteilten, hat der neue Vertrag eine Laufzeit von zwei Jahren und sieht eine Anhebung der Gehälter in zwei Stufen je nach Tätigkeit zwischen 7,7 und 17,1 Prozent vor. In den vergangenen Tagen hatten sich Tausende Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt.