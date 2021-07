Im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn ein neues Angebot vorgelegt.

Die bislang vorgeschlagene Lohnerhöhung um 3,2 Prozent in zwei Schritten könnte früher beginnen, teilte die Bahn mit. Damit sei das Angebot für die GDL noch einmal deutlich attraktiver, sagte Personalvorstand Seiler. Er forderte die Gewerkschaft erneut auf, die Verhandlungen Mitte Juli wieder aufzunehmen.



Die GDL hatte die Tarifgespräche in der vergangenen Woche für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung über Streiks angekündigt. Sie soll bis Anfang August laufen. GDL-Chef Weselsky kündigte einen harten Arbeitskampf an.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.