Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes der Länder hat es erste flächendeckende Warnstreiks gegeben.

In Norddeutschland legten die Beschäftigten verschiedener Arbeitsbereiche die Arbeit nieder, darunter jene der Hamburger Behörden und der schlwesig-holsteinischen Landesverwaltungen. Auch in Baden-Württemberg sind die Landesbediensteten zu großangelegten Warnstreiks und Demonstrationen aufgerufen. In Nordrhein-Westfalen traten die Beschäftigten der Unikliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Köln in den Ausstand. In Thüringen gingen unter anderem die Lehrer und die Mitarbeiter des Universitätsklinikums Jena in den Ausstand.



Ab Donnerstag wollen die Tarifparteien wieder verhandeln. Die Gewerkschaften verlangen für die 800.000 Angestellten sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung ab.